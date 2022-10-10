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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

В Думу внесли проект закона о расширении оснований для кредитных каникул мобилизованным

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Законопроект о праве на получение кредитных каникул субъектам малого и среднего предпринимательства, единственными владельцами которых являются мобилизованные, проходящие службу в зоне СВО, внесен в Госдуму, сообщил секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

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"Инициатива "Единой России" поможет сохранить деятельность и платежеспособность большого количества юрлиц", - процитировали в понедельник журналистам слова Турчака в пресс-службе партии.

Там отметили, что по предварительным подсчетам, количество субъектов малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет, одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа, составляет 797 тысяч.

Законопроект предусматривает, что для получения кредитных каникул необходимо будет обратиться к кредитору с соответствующим требованием, а также подтвердить фактическое ведение деятельности.

Проект закона решает еще одну проблему: сейчас в случае признания банкротом должник не может лично открывать банковские счета и вклады и получать по ним денежные средства, таким образом, мобилизованные могут лишиться возможности своевременно получать положенные им выплаты; "Единая Россия" предлагает разрешить открывать новый счет для получения зарплаты за участие в боевых действиях, сообщил Турчак.

Документ также предусматривает приостановление исполнительных производств в отношении мобилизованных по их долгам, отметил секретарь Генсовета.

Госдума Единая Россия Андрей Турчак
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