Отказ британского Минфина от бюджетных стимулов вызвал рост курса фунта к доллару США

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Британский фунт начал дорожать к доллару США в понедельник днем после решения нового министра финансов Великобритании Джереми Хана от большинства бюджетных стимулов.

К 14:50 по Москве фунт подорожал до $1,1299 с $1,1183.

14 октября премьер-министр Лиз Трасс отправила в отставку главу Минфина Квази Квартенга и назначила вместо него Ханта.

Новый министр 17 октября отказался от значительной части бюджетных стимулов, предложенных ранее Квартенгом. В частности, правительство вернется к планам повышения ставки корпоративного налога с 19% до 25% с апреля 2023 года, а также откажется от планов снижения налога на дивиденды, проведения реформы в сфере оплаты труда, "заморозки" пошлин на алкоголь и введения нулевой ставки НДС для иностранных покупателей. Кроме того, британские власти сократят программу субсидирования затрат домовладельцев на оплату электроэнергии.

Предложения Ханта, как ожидается, позволят британским властям сэкономить 32 млрд фунта стерлингов.

По данным Financial Times, несколько депутатов-консерваторов и видные фигуры из лондонского Сити призывают Трасс сложить полномочия премьер-министра после спорных экономических решений, подорвавших доверие к ней.

Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона) теряет 0,28%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,3%.

Пара евро/доллар торгуется на уровне $0,9743 по сравнению $0,9722 на закрытие рынка в пятницу.

Курс американской валюты относительно иены составляет 148,82 иены против 148,75 иены по итогам предыдущей сессии.

Курс доллара к так называемому офшорному юаню (торги которым проходят в Гонконге) поднялся в ходе торгов до 7,2096 юаня против 7,2165 юаня на закрытие рынка в пятницу. Китайская валюта хоть и слабо растет к доллару, но остается вблизи рекордного минимума. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступивший на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику страны в этом году.