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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

В ЦБ отметили, что уровень инфляционного давления в РФ пока остается умеренным

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Уровень инфляционного давления в России пока остается умеренным, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в Госдуме.

"В целом уровень инфляционного давления, действительно, пока остается умеренным. Если посмотреть на детали последней недели, то видно, что действительно замедление темпов роста цен связано с тем, что по довольно широкому кругу товаров темпы прироста в ту неделю были довольно низкими", - сказал Заботкин.

Ранее сообщалось, что инфляция в РФ с 4 по 10 октября 2022 года, по данным Росстата, составила 0,03% после инфляции в 0,07% и 0,08% в предыдущие две недели. Годовая инфляция на 10 октября замедлилась до 13,36% с 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

ЦБ ждет, что в октябре тоже будет наблюдаться инфляция.

"По месяцу темпы роста цен, по всей видимости, все-таки будут положительными", - подчеркнул Заботкин.

Инфляция в РФ в сентябре 2022 года составила 0,05% после дефляции в 0,52% в августе, дефляции в 0,39% в июле, дефляции в 0,35% в июне, инфляции в 0,12% в мае, 1,56% в апреле, 7,61% в марте, 1,17% в феврале и 0,99% в январе.

ЦБ РФ Алексей Заботкин
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