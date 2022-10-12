Росстат отметил замедление недельной инфляции до до 0,03%

Помидоры за неделю подорожали на 7,1%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В России на неделе с 4 по 10 октября 2022 года недельная инфляция составила 0,03% после инфляции в 0,07% и 0,08% в предыдущие две недели, сообщил Росстат.

С начала октября потребительские цены в стране к 10 октября выросли на 0,06%, с начала 2022 года к 10 октября цены выросли на 10,53%.

Из среднесуточных данных Росстата за начало октября 2022 и 2021 годов следует, что годовая инфляция в России замедлилась по состоянию на 10 октября до 13,36% с 13,68% на конец сентября, 14,30% на конец августа и 15,10% на конец июля.

За неделю с 4 по 10 октября существенно выросли цены: на куриные яйца - на 2,1%, мороженую рыбу - на 0,5%, консервы мясные для детского питания - на 0,4%, стерилизованное молоко - на 0,3%.

В то же время снизились цены: на гречневую крупу - на 2,3%, сахарный песок - на 0,9%, пшено - на 0,6%, подсолнечное масло, рис - на 0,4%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю составил 1,1% (после роста на 1,5% неделей ранее), в том числе на помидоры - 7,1%, бананы - 3,0%, картофель - 1,7%, огурцы - 1,5%, капусту - 1%. Зато яблоки подешевели на 2,7%, морковь - на 1,8%, лук - на 0,2%.

В группе наблюдаемых медикаментов выросли цены: на эргоферон - на 1,3%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и корвалол - на 0,6%, поливитамины - на 0,5%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: электропылесосы - на 1,1%, телевизоры, спички, зубные пасты - на 0,5%.

Одновременно снизились цены на смартфоны - на 0,8%, джинсы для детей - на 0,6%, доски обрезные - на 0,3%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо - выросли на 0,2%.

Стоимость полета в салоне экономического класса самолета за неделю увеличилась на 1,3% (неделей ранее - снизилась на 0,6%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 10 октября также на уровне 13,36%, приводятся цифры в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 4 по 10 октября 2022 г. инфляция составила 0,03%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,05% (c 0,15% неделей ранее) при замедлении удорожания плодоовощной продукции и снижении цен на другие продукты питания. На непродовольственные товары цены не изменились (0,00% после роста на 0,02% неделей ранее). На туристические и регулируемые услуги цены выросли на 0,05% (после снижения на 0,10% неделей ранее) при удорожании авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре.

Банк России 16 сентября ожидаемо решил снизить ключевую ставку с 8,0% до 7,5%, но не стал давать традиционный сигнал о своих будущих действиях.

В "сигнальном" абзаце заявления по итогам совета осталась только базовая фраза: "Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

После заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что цикл снижения ставки, скорее всего, близок к завершению.

"Но, действительно, так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижения. Мы сейчас, действительно, на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут материализовываться проинфляционные и дезинфляционные риски", - сказала она тогда.

Одновременно ЦБ понизил свой прогноз по инфляции на 2022 год до 11-13% с 12-15%, оставив прежним прогноз в 5-7% на 2023 год и в 4% на 2024 год.

Зампред ЦБ Алексей Заботкин во вторник заявил журналистам, что сентябрьские данные по инфляции (в сентябре рост цен составил 0,05%) укладываются в траекторию, которую совет директоров ЦБ имел в виду, принимая решение по ставке 16 сентября.

Новый прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2022 год равняется 12,4% (против 13,4% в середине августа), при этом он учитывает индексацию тарифов ЖКХ на 9% с 1 декабря, на 2023 год прогноз министерства по инфляции - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале октября по инфляции в 2022 году, равняется 12,5% (снизился с 12,7% по опросу в начале сентября), в 2023 году - 6,1%.

Консенсус-прогноз аналитиков по ключевой ставке на конец 2022 года равняется 7,5% (вырос с 7,0% по опросу месяц назад на фоне заявлений Набиуллиной, что цикл снижения ставки близок к завершению), на конец 2023 года - 7,0% (вырос с 6,25%).