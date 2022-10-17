ЦБ РФ примет решение по ставке в октябре с учетом трех факторов

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России при принятии решения по ключевой ставке 28 октября учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин в Госдуме.

"Совет директоров рассмотрит все факты и показатели и примет решение на основании обновленного прогноза", - сказал Заботкин.

В сентябре ЦБ РФ, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 7,5%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях.

Сейчас Банк России также воздержался от дополнительных сигналов. "Мы даем какие-то уточняющие указания по поводу баланса рисков и прогноза только в случае, когда накопленные данные указывают однозначно в какую-то сторону", - сказал Заботкин, отвечая на вопрос, не планирует ли регулятор до начала "недели тишины" скорректировать ожидания рынка.

"Темпы роста цен умеренные. Уровень процентных ставок, если посмотреть на кривую ОФЗ, он несколько вырос, она корректируется - за прошлую неделю средний дальний конец опустился еще на 20 базисных пунктов, но он по-прежнему выше на 70-100 базисных пунктов, чем он был накануне предыдущего заседания совета директоров, когда принималось предыдущее решение", - объяснил логику принятия решения по ставке зампред ЦБ.

"Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения", - добавил Заботкин.