СП НЛМК и Sogepa закрыло сделку по консолидации 100% NLMK Dansteel

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - NLMK Belgium Holdings (NBH, совместное предприятие "Новолипецкого металлургического комбината" и бельгийского инвестфонда Sogepa) закрыла сделку по приобретению 100% датского предприятия российской группы NLMK Dansteel, сообщило европейское подразделение НЛМК.

В начале октября сделка была одобрена регулирующим органом ЕК.

Ранее в НЛМК заявляли, что такая консолидация "позволит оптимизировать управление европейскими активами и обеспечить гибкость в принятии решений", а расширение холдинга NBH усилит его позиции на европейском рынке благодаря в таких отраслях, как судостроение, гражданское строительство, автомобилестроение, горная добыча, ветроэнергетика и другие.

"Объединение активов и усиление портфеля позволит сократить операционные издержки и оптимизировать работу группы НЛМК на зарубежных рынках в текущих экономических условиях", отмечали в российской группе.

Условия сделки компании не раскрывают.

NLMK Dansteel специализируется на производстве толстолистового проката.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 18 млн тонн в год.