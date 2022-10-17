Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Путин разрешил продажу самарского завода Schneider Electric российскому инвестору

Путин разрешил продажу самарского завода Schneider Electric российскому инвестору
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - АО "Акрон Индустрия" получило разрешение на сделку по приобретению 22,5 млн акций АО "СЭЩ Холдинг" (Самара), принадлежащих Schneider Electric Industries SAS, следует из опубликованного в понедельник распоряжения президента.

АО "СЭЩ Холдинг" является управляющей компанией завода "ГК "Электрощит" - ТМ Самара". По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал АО "СЭЩ Холдинг" разделен на 37,5 млн акций, а 100% акционером с июня 2020 г. являлся Schneider Electric.

Сам завод "Электрощит" (крупнейший российский производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ) является убыточным с 2014 г. В 2021 г. чистый убыток по РСБУ составил 1,25 млрд руб., выручка - 12,5 млрд руб.

Покупатель - "Акрон Индустрия" - зарегистрирован в Тольятти. Владельцы АО не раскрываются. Руководителем компании значится Павел Морозов. Он так же является гендиректором Akron Holding (лидер по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов в России и СНГ, сообщается на сайте группы). Управляющая компания АО "Акрон Холдинг" также зарегистрирована в Тольятти, ее единственным владельцем является кипрская Rusmetal Investments Limited.

ЭкономикаSchneider Electric подписала соглашение о продаже активов в РФ местному менеджментуЧитать подробнее

В начале июля Schneider Electric подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному руководству

В число активов Schneider Electric в России, в частности, входили завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), заводы "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл). Также компания вела работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково. Теперь эти активы перечислены в числе тех, которыми управляет "Систэм Электрик".

Согласно данным ЕГРЮЛ, "Систэм Электрик" была зарегистрирована 9 июня. Руководителем и совладельцем "Систем Электрик" является Алексей Кашаев, возглавляющий и АО "Шнайдер Электрик". Кашаеву принадлежат 51% в компании, по 9,8% у Елены Полозковой, Армена Бадалова, Дмитрия Курпекова, Николая Ладыгина и Романа Шмакова.

Владимир Путин СЭЩ Холдинг Schneider Electric
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Роснефть" направила запрос британскому регулятору и LSE о делистинге GDR

В "АвтоВАЗе" назвали "непростым диалогом" обсуждение поставок Lada "Яндексу"

Новый глава британского Минфина отказался от большинства запланированных бюджетных стимулов

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время

Минфин до конца года направит часть средств ФНБ на финансирование расходов бюджета

Сербия до конца октября не будет экспортировать газ

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });