Назначен новый гендиректор бывшего завода Schneider Electric в Самаре

В связи с уходом иностранных поставщиков он увидел перспективы у своего предприятия

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров АО "ГК "Электрощит"-ТМ Самара" назначил генеральным директором предприятия Алексея Фризена, сообщила компания.

Фризен имеет "более чем 20-летний опыт работы в структуре высшего менеджмента крупных производственных компаний", говорится в пресс-релизе.

На этом посту он сменил Владимира Шатунина, руководившего предприятием с февраля 2019 года. Шатунин продолжит карьеру за пределами компании, говорится в сообщении.

До назначения Фризена гендиректором единоличным исполнительным органом самарского завода являлась управляющая компания АО "СЭЩ Холдинг" (Самара). По данным ЕГРЮЛ, уставный капитал АО "СЭЩ Холдинг" разделен на 37,5 млн акций, а 100%-м акционером с июня 2020 года являлся Schneider Electric. Пост гендиректора "СЭЩ Холдинга" занимал Шатунин.

"ГК "Электрощит"-ТМ Самара" работает в штатном режиме и "продолжает следовать курсу на устойчивое развитие, сохраняя статус крупнейшего производителя электротехнической продукции и системообразующего предприятия России", отмечается в сообщении.

"На сегодняшний день "Электрощит Самара" имеет хорошие перспективы для расширения своих рыночных позиций. С учетом снижения доли иностранных поставщиков освободилась ниша, которая поможет компании "Электрощит Самара" нарастить объемы производства, а также расширить партнерские отношения. Приоритетом компании остается выполнение всех обязательств перед своими клиентами и сотрудниками", - заявил Фризен через пресс-службу.

Завод "Электрощит", крупнейший российский производитель электротехнического оборудования 0,4-220 кВ, является убыточным с 2014 года. В 2021 году чистый убыток по РСБУ составил 1,25 млрд рублей, выручка - 12,5 млрд рублей.

В октябре 2022 года АО "Акрон Индустрия" получило разрешение на сделку по приобретению 22,5 млн акций АО "СЭЩ Холдинг", принадлежащих Schneider Electric Industries SAS.

Покупатель - "Акрон Индустрия" - зарегистрирован в Тольятти. Владельцы АО не раскрываются. Руководителем компании значится Павел Морозов. Он также является гендиректором Akron Holding (лидер по объемам заготовки и переработки лома черных и цветных металлов в России и СНГ, сообщается на сайте группы). Управляющая компания АО "Акрон Холдинг" также зарегистрирована в Тольятти, ее единственным владельцем является кипрская Rusmetal Investments Limited.

В начале июля Schneider Electric подписала обязывающее соглашение о продаже активов в России местному руководству.

В число активов Schneider Electric в России, в частности, входили завод в Ленинградской области "ЭлектроМоноблок" (производит низковольтные автоматические аппараты, элегазовые моноблоки, устройства релейной защиты), заводы "Механотроника" (Санкт-Петербург) и "Потенциал" (Козьмодемьянск, Марий Эл). Также компания вела работу в центре инноваций в Иннополисе и лаборатории инноваций в Сколково. Теперь эти активы перечислены среди тех, которыми управляет компания "Систэм Электрик".

По данным ЕГРЮЛ, "Систэм Электрик" была зарегистрирована 9 июня 2022 года. Руководителем и совладельцем "Систем Электрик" является Алексей Кашаев, возглавляющий и АО "Шнайдер Электрик". Кашаеву принадлежат 51% в компании, по 9,8% у Елены Полозковой, Армена Бадалова, Дмитрия Курпекова, Николая Ладыгина и Романа Шмакова.