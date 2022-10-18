Суд в Москве рассмотрит два протокола, по которым Amazon грозит штраф до 12 млн рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы во вторник рассмотрит два административных протокола, по которым компании Amazon грозит до 12 млн рублей из-за отказов удалить запрещенный в РФ контент.

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, нарушения компании связаны с распространением и отказом в удалении запрещенных в РФ материалов, "связанных с темой самоубийства и наркотиков".

Роскомнадзором в отношении Amazon составлены административные протоколы по ч.2 и ч.4 ст.13.41 (неудаление запрещенного в РФ контента). Если вина компании будет доказана в суде, Amazon грозит штраф в размере до 12 млн рублей.

Также во вторник Мировой суд рассмотрит два протокола в отношении американского видеостримингового сервиса Twitch и один в отношении фонда "Викимедия" (Wikimedia Foundation Inc.), составленные Роскомнадзором из-за их отказов удалить запрещенный в РФ контент.

Организациям вменяется правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.13.41 (неудаление запрещенного в РФ контента), по которым грозит до 4 млн рублей штрафа за каждое правонарушение.

По данным суда, к административной ответственности Wikimedia Foundation Inc. и Twitch привлекаются "из-за отказа удалить недостоверную информацию о спецоперации на Украине".

Таким образом, если вина организаций будет доказана, Twitch грозит максимальное наказание в виде штрафа в 8 млн рублей, Wikimedia Foundation - 4 млн рублей.

В Роскомнадзоре ранее сообщали, что "в связи с невыполнением Twitch Interactive, Inc. обязанности по удалению противоправной информации в отношении компании применяются меры понуждения" в виде информирования поисковиками о том, что компания нарушает законы РФ.

Аналогичные меры принуждения применяются и в отношении Wikimedia Foundation, Inc из-за отказа удалить запрещенные материалы, "в том числе фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины".

Принятые меры в отношении интернет-компании, как отмечают в Роскомнадзоре, будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

Также за неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись в РФ оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

Кроме того, ранее неоднократно московский суд подвергал штрафам дочернюю структуру компании Amazon - видеосервис Twitch Interactive.