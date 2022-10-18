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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Amazon получил первый штраф за отказ удалить запрещенную в России информацию

Штраф составил 1 млн рублей

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Таганского района Москвы впервые назначил административный штраф вкомпании Amazon за неудаление запрещенного в России контента - о способах суицида (ч.2 ст. 13.41 КоАП), передает корреспондент "Интерфакса".

Штраф составил 1 млн рублей.

В России с начала 2021 года штрафуют крупнейшие международные интернет-площадки за неудаление контента, запрещенного российскими законами. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 200 млн рублей.

Кроме того, за неоднократные нарушения компании Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Google подверглись оборотным штрафам. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей таких штрафов.

Для Amazon это первый штраф за неудаление контента, но раньше суд в Москве не раз штрафовал "дочку" Amazon - видеосервис Twitch Interactive.

Amazon Москва Таганский суд Twitch Interactive
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