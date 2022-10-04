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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Amazon впервые привлекли к ответственности за нарушение законодательства РФ

Компании грозит штраф до 12 млн руб. за отказ удалить запрещенный в России контент

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы во вторник зарегистрировал два административных протокола в отношении американской компании Amazon, составленные Роскомнадзором из-за отказов удалить запрещенный в РФ контент.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде.

Организации вменяется правонарушение, предусмотренное ч.2 и ч.4 ст. 13.41 (неудаление запрещенного в РФ контента). Если ее вина будет доказана в суде, Amazon грозит штраф в размере до 12 млн рублей.

Компания впервые привлечена к ответственности за нарушение законодательства РФ.

С начала прошлого года за отказ удалять запрещенный в РФ контент штрафам также подвергаются крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok. Сумма штрафов в отношении всех этих иностранных компаний превышает 200 млн рублей.

За неоднократные нарушения российского законодательства компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) и Google также подверглись в РФ оборотным штрафам в размере 5% от их годовой выручки за 2020 год. Так, суд взыскал с Meta почти 2 млрд рублей, с Google - более 28,9 млрд рублей оборотных штрафов.

Amazon Роскомнадзор Москва
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