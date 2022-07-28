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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

"А-Проперти Развитие" Авдоляна стала владельцем 100% группы "Сибантрацит"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - ООО "А-Проперти Развитие" Альберта Авдоляна завершило консолидацию акций группы "Сибантрацит", которая ранее принадлежала "Аллтеку".

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Как сообщила пресс-служба "А-Проперти Развитие", теперь компания является 100%-м собственником акций "Сибантрацита".

"Завершение консолидации никак не скажется на работе сотрудников предприятия. Собственник намерен сохранить опытную команду группы "Сибантрацит", - говорится в пресс-релизе.

В группу "Сибантрацит" входят угольные компании АО "Сибирский антрацит" ("Сибантрацит") и ООО "Разрез Восточный" (Новосибирская область), а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО "Разрез Кийзасский". Группа производит и экспортирует высококачественный антрацит UHG.

В 2021 году объем добычи группы "Сибантрацит" составил 22,6 млн тонн. По сравнению с 2020 годом добыча выросла на 28%. Поставки на ключевой рынок - Китай - выросли на 18%, в Индию - на 51%, в Южную Корею - на 38%, отмечается в пресс-релизе.

В 2021 году "Аллтек" погибшего Дмитрия Босова подписала соглашение о продаже группы "Сибантрацит" компании "А-Проперти" Альберта Авдоляна. По условиям сделки, "Сибантрацит" должен был сохранить независимость как самостоятельная компания.

А-Проперти Развитие Альберт Авдолян Аллтек Сибантрацит Дмитрий Босов
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