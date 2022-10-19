Аналитик допустил повышения ставки Банка Англии в ноябре на 100 б.п.

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Банк Англии в ноябре может поднять базовую процентную ставку сразу на 100 базисных пунктов в связи с сохранением устойчивого инфляционного давления в стране, полагает главный экономист по Великобритании Capital Economics Пол Дейлз.

Накануне британский ЦБ объявил, что приступит к сворачиванию программы количественного смягчения на день позже, чем планировалось, - 1 ноября, поскольку 31 октября новый министр финансов Великобритании Джереми Хант представит свой бюджетный план.

В заявлении, которое Банк Англии сделал вечером 18 октября, отмечается, что в четвертом квартале 2022 года он будет продавать облигации из своего портфеля со сроками обращения до 20 лет. Ранее центробанк планировал продавать и более "длинные" бумаги.

Решения относительно того, какие бонды будут продаваться в первом квартале 2023 года и далее, британский ЦБ примет позже.

В общей сложности на балансе Банка Англии находятся гособлигации на сумму 838 млрд фунтов ($949 млрд).

Центробанк поднял базовую ставку в сентябре по итогам седьмого заседания подряд - на 50 б.п. до 2,25%, максимума с 2008 года. Тем не менее ему пока не удается сдержать инфляцию.

Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление (ONS) страны. Таким образом, инфляция вернулась к июльскому значению, которое было максимальным за 40 лет.

Статданные также показали, что рост потребительских цен без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в сентябре ускорился до 6,5% в годовом выражении с 6,3% месяцем ранее. Это говорит о том, что ценовое давление в Великобритании стало более масштабным, отмечает Дейлз.

Некоторые индикаторы, по его словам, позволяют предположить, что глобальный рост цен на товары в скором времени замедлится, однако в Великобритании отмечается усиление инфляции в сфере услуг, несмотря на ухудшение перспектив экономики, что обусловлено нехваткой кадров и ростом зарплат.

Аналитик ING Франческо Песоле тем временем полагает, что Банку Англии придется сдерживать темпы подъема ставки с учетом растущего риска рецессии в Великобритании, и в ноябре ставка будет повышена на 75 б.п.