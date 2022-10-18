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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

РКН потребовал от Google разблокировать YouTube-каналы Совета Федерации

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google незамедлительно восстановить YouTube-аккаунты "Совет Федерации" и "Вместе-РФ".

"Роскомнадзор потребовал от американской компании Google LLC, владеющей интернет-сервисом YouTube, незамедлительно восстановить доступ к официальным каналам Совета Федерации Федерального Собрания РФ на видеохостинге", - говорится в сообщении ведомства, поступившем во вторник в ответ на запрос агентства.

В РКН отметили, что рассматривают действия YouTube "как беспрецедентный акт цензуры и грубую попытку ограничения информационной работы государственного органа РФ".

Ведомство считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении официальных каналов Совета Федерации.

"Роскомнадзор настоятельно рекомендует российским организациям и пользователям переходить на отечественные сервисы, работающие в российской юрисдикции и соблюдающие российское законодательство. Видеоконтент Совета Федерации доступен на платформе RuTube", - сообщили в РКН.

Ранее СовФед вообщил в своем телеграм-канале, что Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube, у которых было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео. Там добавили, что вся информация была удалена без возможности восстановления.

Роскомнадзор Google YouTube Совет Федерации
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