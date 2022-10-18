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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Аккаунты Совета Федерации на YouTube заблокированы

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Google заблокировал аккаунты Совета Федерации в YouTube, на каналах было более 200 000 подписчиков и 20 000 видео, сообщается в телеграм-канале верхней палаты парламента.

"Аккаунты Совета Федерации и телеканала "Вместе-РФ" на видео хостинге YouTube были заблокированы, вся информация - удалена без возможности восстановления", - говорится в сообщении.

"Ваш аккаунт заблокирован в соответствии с нашими правилами в отношении ограничения экспорта и применения санкций", - приводится в канале сообщение от Google.

На видеохостинге Совет Федерации и телеканал присутствовали более восьми лет. В аккаунтах публиковались прямые трансляции заседаний верхней палаты, комитетов, конгрессов и форумов, комментарии сенаторов по актуальным вопросам, познавательные программы об истории российского государства, отмечается в сообщении Совета Федерации.

"Предполагая подобное развитие событий, Совет Федерации и "Вместе-РФ" активно развивали площадки на отечественных платформах, чтобы весь видеоконтент был доступен для наших пользователей вне зависимости от действий недружественных стран", - сообщили в верхней палате российского парламента.

Google YouTube Совет Федерации
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