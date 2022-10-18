Законопроект о праве мобилизованных предпринимателей на передачу дел принят в I чтении

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП) и учредителям компаний в случае мобилизации иметь в запасе семь суток на решение организационных вопросов и передачу дел доверительному управляющему.

Документ (№210928-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов на прошлой неделе.

Учредителям, собственникам-гендиректорам компаний и индивидуальным предпринимателям призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц, говорится в законопроекте.

Кроме того предлагается не распространять на мобилизованных предпринимателей действующий запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом.

В соответствии с указом президента, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих. Закон "О статусе военнослужащих" запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего.

Предложенные изменения, рассчитывают авторы законопроекта, помогут гражданам не проводить экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняют возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.