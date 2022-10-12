Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона, который позволяет мобилизованным индивидуальным предпринимателям и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Соответствующий законопроект (№210928-8) размещен в среду в базе данных палаты парламента РФ. Авторами выступили депутаты от всех думских фракций и сенаторы.

ЭкономикаРСПП попросил дать отсрочку от мобилизации владельцам и руководителям компанийЧитать подробнее

Проект закона предлагает предоставить индивидуальным предпринимателям, учредителям организаций, а также единственным учредителям организаций и одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.

Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.

"Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него. Буквально за день-два нужно снять кассу с учета, закрыть счета в банках, подготовить и подать документы в налоговую и так далее... От этого страдают сотрудники, несет издержки экономика в целом", - пояснил соавтор проекта закона, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минкультуры советует регионам заменить увеселительные мероприятия на просветительские

Военная операция на Украине

В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет

В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет
Взрыв на Крымском мосту

Власти ограничили провоз металла через крымскую переправу

Власти ограничили провоз металла через крымскую переправу

Власти Энергодара сообщили, что Украина прекратила подачу энергии для нужды ЗАЭС

Власти Энергодара сообщили, что Украина прекратила подачу энергии для нужды ЗАЭС

В московском регионе задержан украинец, доставивший из Киева два ПЗРК "Игла"

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Брянске, готовившегося по заданию СБУ

Взрыв на Крымском мосту

Восемь человек задержаны по делу о теракте на Крымском мосту

Восемь человек задержаны по делу о теракте на Крымском мосту

Роспотребнадзор не выявил случаев заражения подвариантом "омикрон"-штамма "цербер" в РФ

Роспотребнадзор не выявил случаев заражения подвариантом "омикрон"-штамма "цербер" в РФ

Что произошло за день: вторник, 11 октября

Взрыв на Крымском мосту

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей

Сгоревшие на Крымском мосту цистерны убрали с путей
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });