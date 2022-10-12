Госдуме предложили дать мобилизованным предпринимателям возможность не выходить из бизнеса

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесён проект закона, который позволяет мобилизованным индивидуальным предпринимателям и юрлицам передать свои организации в доверительное управление или сохранить их регистрацию без изменений на время, пока владелец не демобилизуется.

Соответствующий законопроект (№210928-8) размещен в среду в базе данных палаты парламента РФ. Авторами выступили депутаты от всех думских фракций и сенаторы.

Проект закона предлагает предоставить индивидуальным предпринимателям, учредителям организаций, а также единственным учредителям организаций и одновременно осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, семь суток для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц.

Действующий закон запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью, владеть или участвовать в управлении организациями.

"Из-за этого предпринимателям при мобилизации приходится в экстренном порядке закрывать бизнес или выходить из него. Буквально за день-два нужно снять кассу с учета, закрыть счета в банках, подготовить и подать документы в налоговую и так далее... От этого страдают сотрудники, несет издержки экономика в целом", - пояснил соавтор проекта закона, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.