Принят закон о праве мобилизованных предпринимателей на передачу дел

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП), учредителям компаний в случае мобилизации иметь в запасе пять рабочих дней на решение организационных вопросов и передачу дел доверительному управляющему.

Документ (N210928-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов на прошлой неделе, принят в первом чтении во вторник, затем доработан с учетом поправок депутатов и сенаторов.

Учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, ИП призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц, говорится в принятом законе. Ранее, в рамках первого чтения, предполагалось, что предпринимателям предоставят на решение данных вопросов семь суток.

Кроме того, предлагается не распространять на мобилизованных предпринимателей действующий запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом. Как уточняется в поправках, данная мера действует для предпринимателей, призванных на военную службу с 21 сентября 2022 г.

В соответствии с указом президента, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих. Действующий сейчас закон "О статусе военнослужащих" запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего.

Предложенные изменения, рассчитывают авторы законопроекта, помогут гражданам не проводить экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняют возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.