Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Принят закон о праве мобилизованных предпринимателей на передачу дел

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и окончательном, третьем чтении закон, позволяющий индивидуальным предпринимателям (ИП), учредителям компаний в случае мобилизации иметь в запасе пять рабочих дней на решение организационных вопросов и передачу дел доверительному управляющему.

Документ (N210928-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов на прошлой неделе, принят в первом чтении во вторник, затем доработан с учетом поправок депутатов и сенаторов.

Учредителям, собственникам-гендиректорам компаний, ИП призывной комиссией по мобилизации граждан предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе через доверенных лиц, говорится в принятом законе. Ранее, в рамках первого чтения, предполагалось, что предпринимателям предоставят на решение данных вопросов семь суток.

Кроме того, предлагается не распространять на мобилизованных предпринимателей действующий запрет на совмещение военной службы и занятие бизнесом. Как уточняется в поправках, данная мера действует для предпринимателей, призванных на военную службу с 21 сентября 2022 г.

В соответствии с указом президента, призванные на военную службу по мобилизации имеют статус военнослужащих. Действующий сейчас закон "О статусе военнослужащих" запрещает военнослужащим заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего.

Предложенные изменения, рассчитывают авторы законопроекта, помогут гражданам не проводить экстренных регистрационных действий по прекращению индивидуальной предпринимательской деятельности или прекращению участия в юридических лицах, сохраняют возможность передачи управления бизнесом, в том числе по доверенности.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Число жертв в результате падения самолета в Ейске возросло до 15

Число пострадавших в результате ЧП с самолетом в Ейске возросло до 26 человек

Парламент Крыма разрешил изымать имущество у иностранцев из недружественных стран

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать

Поврежденный самолетом дом в Ейске будут восстанавливать

Минфин 19 октября предложит два выпуска ОФЗ, включая новый флоатер

Взрыв на Крымском мосту

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года

Поврежденные пролеты Крымского моста разберут до конца года

Число погибших после падения самолета на дом в Ейске увеличилось до 14

Число погибших после падения самолета на дом в Ейске увеличилось до 14

Совет Федерации не планирует ограничивать трансляции пленарных заседаний

Россиянин арестован в Москве за сотрудничество с иностранным государством

Военная операция на Украине

Горобьевка в Харьковской области перешла под контроль российской армии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });