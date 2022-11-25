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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Goldman Sachs откроет офис на самой дорогой улице Мюнхена

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американский банк Goldman Sachs Group Inc. планирует открыть представительство в Мюнхене, чтобы расширить присутствие в Германии и сотрудничество с компаниями в стране.

Goldman близок к тому, чтобы подписать соглашение об аренде офиса на самой дорой улице Мюнхена - Максимилианштрассе - с конца 2023 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В офисе инвестбанка будут работать 50 сотрудников, включая банкиров, которые будут заниматься технологическим, телекоммуникационным и информационным секторами, а также компаниями, специализирующимися на поглощениях, стартапами и семейными бизнесами. Кроме того, в Мюнхене будут располагаться сотрудники отделов персонального банкинга и управления активами.

Мюнхен закрепил позиции в качестве популярной альтернативы основному финансовому центру Германии, Франкфурту, где у Goldman уже есть несколько офисов. Кроме того, в городе активно развиваются технологические компании.

В октябре офис в Мюнхене открыла консалтинговая компания Lazard Ltd., которая планирует в том числе заниматься стартапами. Ее конкурент, Perella Weinberg Partners, тоже открыл представительство в городе в 2020 году.

Присутствие в Мюнхене делает банки территориально ближе к крупнейшим германским клиентам, включая Allianz SE, BMW и Siemens AG, а также ряду крупных частных инвестиционных компаний с офисами в городе, включая EQT AB, Bain Capital и Partners Group Holding AG.

Goldman Sachs США Германия Мюнхен Франкфурт Allianz BMW Siemens
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