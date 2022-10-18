Дума приняла в I чтении законопроект о введении акциза на сахаросодержащие напитки

Фото: Getty Images

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, которые вводят в РФ с 1 января 2023 г. акциз на сахаросодержащие напитки в размере 7 рублей за литр.

Законопроект (N201629-8) был внесен в парламент правительством 28 сентября, вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета. Он включает налоговые новации по изъятию доходов у ряда отраслей.

Предполагается, что новый акциз коснется безалкогольных напитков, произведенных с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ в объеме более 5 граммов на 100 мл. К безалкогольным отнесены напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

В перечень подакцизных товаров не планируется включать напитки брожения, квас с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, соки, нектары, сокосодержащие напитки, морсы.

Дополнительные доходы от нового акциза оцениваются в 35 млрд рублей ежегодно. Предполагается, что средства пойдут на реализацию мероприятий федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", говорится в пояснительной записке к документу.

Идея акциза на сладкие напитки обсуждалась в РФ несколько лет. Правительство возвращалось к ней в 2021 году. Газета "Ведомости" сообщала, что правительство поручило ведомствам рассмотреть вопрос по акцизам на сахаросодержащие напитки. Минсельхоз тогда не одобрил идею, опасаясь роста цен, снижения производства, сокращения числа производителей и появления нелегального рынка. Против инициативы выступали Союз производителей соков, воды и напитков, а также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).