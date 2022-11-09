Введение акциза на сладкие напитки перенесут с января на июль 2023 года

Также из-под акциза выведут определенные виды напитков

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету одобрил поправки в Налоговый кодекс, которые выводят из-под действия планируемого к введению акциза на сладкие напитки ряд продуктов, а также переносят введение взимания этого акциза с 1 января 2023 года на 1 июля 2023 года.

Эти поправки предложены ко второму чтению законопроекта № 201629-8 о налоговых новациях, призванных повысить наполняемость бюджета. Он был внесен в парламент вместе с "бюджетным пакетом" в конце сентября и 18 октября одобрен в первом чтении.

В рамках первого чтения предполагалось, что акциз на сладкие напитки составит 7 рублей за литр и будет взиматься с 1 января 2023 года. Комитет по бюджету согласился отложить начало взимания акциза на июль.

Кроме того, в рамках первого чтения законопроекта предполагалось, что к сахаросодержащим будут отнесены безалкогольные напитки, произведенные с добавлением сахара или иных подслащивающих веществ, содержание которых превышает 5 граммов на 100 мл напитка. Напитки должны быть изготовлены с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не более 0,5%, а также напитки, изготовленные на спиртосодержащем сырье, с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Ко второму чтению были внесены уточнения, что новации коснутся напитков, которые упакованы в потребительскую упаковку. Акциз не будет взимается с напитков, изготовленных и упакованных организациями и ИП, оказывающими услуги в сфере общественного питания. Уточняется состав подслащающих веществ: сахар (глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза), сироп с сахаром, мед.

Предлагается не признавать сахаросодержащими напитками:

специализированную пищевую продукцию, прошедшую государственную регистрацию в соответствии с правом Евразийского экономического союза, обогащенную пищевую продукция, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода;

алкогольную продукцию крепостью более 0,5%; виноградное, пивное, плодовое, медовое и иное сусло, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием этилового спирта до 1,2 процента включительно;

соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочную продукцию, кисели и или напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в составе компонентов которых имеется двуокись углерода.

Кроме того, предлагается внести изменение в правила взимания акциза на безалкогольное (крепостью до 0,5%) пиво. С 1 января 2022 года ставка акциза на этот продукт нулевая. Предлагается уточнить, что она будет нулевой, если пиво не содержит в качестве компонента сахаросодержащие элементы, количество углеводов в пищевой ценности такого пива также не должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка.

Во втором чтении, как ожидается, законопроект будет рассмотрен 10 ноября.