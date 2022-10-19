Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за две недели

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут после падения до минимумов более чем за две недели на сообщениях о том, что США планируют продать дополнительные баррели нефти из стратегического резерва.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени среды составляет $90,52 за баррель, что на $0,49 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты снизились на $1,59 (1,7%), до $90,03 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,88 (1,06%), до $83,7 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов опустилась на $2,64 (3,1%), до $82,82 за баррель.

Президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи на 2 млн б/с с ноября, написало информагентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных лиц в администрации американского президента.

Кроме того, как ожидается, президент сообщит, что может принять аналогичное решение неоднократно этой зимой. Эти меры направлены на обуздание роста цен на нефть в мире. О плане продажи энергоресурса из резерва было объявлено в марте, и он был рассчитан на полгода. Всего планировалось высвободить 180 млн баррелей.

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти, пишет Associated Press.

В то же время потенциал к росту на нефтяном рынке сохраняется из-за беспокойства трейдеров по поводу предложения. "Мы продолжаем усматривать ряд возможностей для краткосрочного подъема (цен на нефть - ИФ), поскольку эмбарго ЕС на поставки энергоресурса из РФ вступает в силу в декабре, а страны G7 продолжают работать над потолком цен на российскую нефть", - отметили аналитики Fitch Solutions.