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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

США в среду выставят на продажу 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил Минэнерго выставить на продажу в среду 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва, а также подготовиться к дополнительным продажам в ближайшие месяцы для стабилизации цен на топливо, сообщает Белый дом.

"Министерство энергетики завтра утром опубликует уведомление о продаже 15 млн баррелей из стратегического нефтяного резерва, которые будут поставлены в декабре", - - говорится в сообщении администрации президента.

Отмечается, что продажа завершит высвобождение 180 млн баррелей, о котором президент объявил весной, что "помогло стабилизировать рынки нефти и снизить цены на бензоколонках".

Согласно Белому дому, Байден в случае необходимости также готов "санкционировать значительные дополнительные продажи в ближайшие месяцы".

"Министерство энергетики будет готово действовать быстро, чтобы при необходимости ввести дополнительные поставки на рынок, и администрация без колебаний использует этот инструмент или другие, имеющиеся в ее распоряжении, для укрепления глобального предложения энергии, поддержания уровня внутренних запасов и снижения цен для американцев", - заявили в Белом доме.

Кроме того, администрация США намерена выкупать нефть для стратегического нефтяного резерва, когда цены будут на уровне или ниже примерно $67-72 за баррель.

Президент США также призвал компании немедленно перейти к снижению затрат на электроэнергию для потребителей.

"Прибыль, которую компании по переработке энергии в настоящее время получают с каждого галлона бензина, примерно вдвое превышает обычную в это время года, а наценка розничных продавцов на цену переработки более чем на 40 % выше обычного уровня", - отметили в администрации Байдена.

Решение Белого дома последовало за объявлением ОПЕК+ о сокращении квоты на нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки.

Associated Press (AP) cо ссылкой на заявление саудовского МИД сообщало, что американская сторона призывала Саудовскую Аравию отложить реализацию решения ОПЕК+ о сокращении квот на нефтедобычу. AP отмечало, что отсрочка решения ОПЕК+ на месяц могла уменьшить риск роста цен на горючее в преддверии промежуточных выборов в конгресс США в ноябре, в ходе которых Демократическая партия попытается сохранить большинство.

США Джо Байден
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