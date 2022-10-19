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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

Brent подорожала до $91,13 за баррель после обвала накануне

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили рост в ходе торгов в среду после падения до минимумов более чем за две недели накануне.

К 13:38 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,1 (1,22%) - до $91,13 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому вр6емени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1,26 (1,52%) - до $84,08 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,7%, а цена WTI упала на 3,1% на сообщениях СМИ о том, что президент США Джо Байден в среду объявит о продаже дополнительных 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва страны в ответ на действия ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи.

Кроме того, как ожидается, президент сообщит, что зимой может еще не раз принимать такие решения. Эти меры направлены на обуздание роста цен на нефть в мире. О плане продажи энергоресурса из резерва было объявлено в марте, и он был рассчитан на полгода. Всего планировалось высвободить 180 млн баррелей.

На данный момент стратегический нефтяной резерв США находится на минимальном с 1984 года уровне, который составляет порядка 400 млн баррелей нефти.

"Небольшой отскок цен на нефть, скорее всего, вызван более позитивным настроением на фондовых рынках и возвратом аппетита к риску, а не фундаментальными показателями в отрасли, - считает ведущий энергетический аналитик DBS Bank Сурво Саркар. - С учетом запрета ЕС на российскую нефть, который начнет действовать в декабре, мы в целом скорее придерживаемся "бычьего", а не "медвежьего" прогноза для нефти при текущих котировках".

Brent WTI ОПЕК США Джо Байден Евросоюз
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