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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:50

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 10,1% - максимума за 40 лет

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Великобритании в сентябре подскочили на 10,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны.

Таким образом, показатель вернулся к июльскому значению, ставшему максимальным за 40 лет. Инфляция ускорилась по сравнению с августом, когда она составила 9,9%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали увеличения потребительских цен в стране в прошлом месяце на 10%, как и респонденты Trading Economics.

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Потребительские цены выросли на 0,5% относительно предыдущего месяца, как и в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема на 0,4%.

Рост инфляционного давления в Великобритании преимущественно связан с повышением цен на продукты питания и коммунальные услуги.

Цены без учета продуктов питания, алкоголя, табака и энергоносителей (базовая инфляция, CPI Core) в сентябре повысились на 6,5% в годовом выражении и на 0,6% относительно предыдущего месяца. В августе их подъем составил соответственно 6,3% и 0,8%.

Розничные цены (индекс RPI) взлетели на 12,6% в годовом выражении, месяцем ранее рост составил 12,3%. Именно индекс RPI используется британскими работодателями при проведении переговоров о зарплате. Разница в динамике индексов CPI и RPI связана с учетом затрат на жилье в RPI, а также разным весом авиатарифов, страхования и цен на бензин.

По сравнению с предыдущим месяцем индекс RPI увеличился на 0,7% после подъема на 0,6% в августе.

Великобритания инфляция
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