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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:11

Nestle после роста выручки за три квартала на 9,2% улучшила прогноз на 2022 год

Компания подняла цены на товары в среднем на 7,5% из-за высокой инфляции

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Швейцарская Nestle, крупнейший производитель продуктов питания и безалкогольных напитков в мире, увеличила выручку в январе-сентябре на 9,2% и улучшила прогноз на 2022 год.

За первые девять месяцев 2022 года выручка Nestle составила 69,13 млрд франков ($69,49 млрд) против 63,29 млрд франков годом ранее. Опрошенные самой компанией аналитики в среднем ожидали выручку на уровне 68,91 млрд франков.

Органический рост (очищенный от влияния поглощений и продаж активов, а также колебаний курсов валют) составил 8,5%. При этом компания увеличила цены на свои товары в среднем на 7,5% из-за высокой инфляции.

Выручка Nestle в Северной Америке выросла на 11,2%, до 19,1 млрд франков, в Европе - на 7,1%, до 14 млрд франков, в странах Азии, Африки и Океании - на 8,1%, также до 14 млрд франков. В Латинской Америке выручка подскочила на 13% до 8,6 млрд франков, в Китае - на 4,7% до 3,8 млрд франков.

Продажи кофе и кофемашин Nespresso в минувшем квартале повысились на 3% в годовом выражении и составили 4,7 млрд франков.

В сегменте продуктов питания (Nestle Health Science) продажи увеличились на 4,5% в органическом выражении и достигли 4,8 млрд франков.

По итогам 2022 года компания ожидает органический рост продаж в районе 8% вместо ранее ожидавшихся 7-8%. Показатель рентабельности по операционной прибыли прогнозируется в размере 17%.

С начала 2022 года капитализация Nestle снизилась на 15,7% до 289,83 млрд франков.

Nestle является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания. Портфель компании включает более 2 тыс. брендов, в том числе Nestle, Nescafe, Nesquik, Nestea, Movenpick, KitKat, Gerber, Maggi, Perrier, S.Pellegrino, Purina, Friskies, которые продаются почти в 190 странах.

Nestle Швейцария Nespresso
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