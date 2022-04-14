Nestle ускорила рост годовой выручки в России, но сократила чистую прибыль на 22%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российская "дочка" Nestle в 2021 году ускорила рост выручки и сократила чистую прибыль. Отчетность компании появилась в аналитической системе "СПАРК-Интерфакс".

Выручка ООО "Нестле Россия" по РСБУ в прошлом году выросла на 14,4%, до 189,57 млрд рублей, после роста на 12,7% в 2020 году.

Валовая прибыль увеличилась на 5,1%, до 75,96 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 6,6% (до 10,81 млрд рублей) на фоне роста коммерческих и управленческих расходов (соответственно, на 6,9%, до 52,4 млрд рублей, и на 9,2%, до 12,74 млрд рублей).

Чистая прибыль "Нестле Россия" снизилась на 22,3%, до 7,49 млрд рублей.

В прошлом году компания направила на выплату дивидендов и другие платежи по распределению прибыли в пользу собственников 7,64 млрд рублей (7,49 млрд рублей в 2020 году).

Nestle - один из крупнейших в мире производителей продуктов питания со штаб-квартирой в Веве (Швейцария). Компания выпускает шоколадные и кондитерские изделия, готовые завтраки, корма для домашних животных, детское и лечебное питание, кофе, минеральную воду и др. Ее портфель включает марки Nestle, Nescafe, KitKat, Maggi и др. Оборот Nestle по итогам 2021 года составил 87,09 млрд швейцарских франков.

В марте Nestle объявила, что приостанавливает инвестиции и рекламу в России, а также поставки в Россию продукции, за исключением товаров первой необходимости, таких как детские питание, каши, специализированное питание и лечебные корма для домашних животных (в качестве примера продукции, которая больше не будет ввозиться в страну, компания назвала Nespresso - под этим брендом выпускаются капсульные автоматические кофемашины для дома и кофе-капсулы).

Позже в том же месяце Nestle объявила, что будет продавать на российском рынке только базовые товары, в то время как выпуск таких брендов, как KitKat и Nesquik, будет приостановлен.

В России у Nestle семь производственных площадок. За годы работы в России компания инвестировала в производство $2,3 млрд. В 2020 году она объявила очередной инвестиционный план на 2021-2023 годы - почти 26 млрд рублей.