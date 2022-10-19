Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:40

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок ипотеки впервые превысил рынок потребительского кредитования в этом году, заявил в среду на Международном жилищном конгрессе замруководителя департамента розничного бизнеса - вице-президент банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

"Впервые рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования. Такое произошло первый раз. Ипотека - это здоровый вид кредитования", - сказал Дячкин на пленарном заседании "Стратегия развития рынка недвижимости в новых экономических условиях".

В РоссииМишустин объявил о продлении программы семейной ипотекиЧитать подробнее

Он уточнил, что уровень просрочки не превышает 1% и находится на хорошем уровне для текущего рынка.

"В мире выдается от всего рынка кредитования порядка 60-80%, у нас - 50%", - подчеркнул Дячкин.

По его словам, рынок недвижимости находится на хорошем уровне, так как жилье продолжает быть фундаментальной ценностью.

Он отметил, что рынку помогали программы господдержки.

Всего за девять месяцев 2022 года ВТБ оформил в РФ около 149 тыс. жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Помимо Московского региона, чаще всего заемщики оформляли ипотеку в Петербурге и Ленинградской области (на 65,8 млрд рублей), Краснодарском крае (35,6 млрд), Татарстане (28,8 млрд), а также в Новосибирской области (20 млрд).

ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Рынок акций РФ утром упал к 1965п по индексу МосБиржи

Нидерланды восстановили экспортную лицензию у "Турецкого потока"

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Матвиенко поручила выяснить причины роста цен на военное обмундирование

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 2-2,3%

"Ведомости" сообщили, что власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

"Ведомости" сообщили, что власти РФ обсуждают возможность ликвидации "Роснано"

Инфляция в Великобритании в сентябре ускорилась до 10,1% - максимума за 40 лет

Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за две недели

Цены на нефть растут после снижения до минимумов более чем за две недели

Коммерческие банки РФ продолжают закупать золото с дисконтами 1,5-5%

Brent подешевела до $90 за баррель впервые за две недели

Принят закон о кредитных каникулах для пропавших без вести мобилизованных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });