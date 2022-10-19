В ВТБ сообщили, что рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования в 2022 году

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Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Рынок ипотеки впервые превысил рынок потребительского кредитования в этом году, заявил в среду на Международном жилищном конгрессе замруководителя департамента розничного бизнеса - вице-президент банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

"Впервые рынок ипотеки превысил рынок потребительского кредитования. Такое произошло первый раз. Ипотека - это здоровый вид кредитования", - сказал Дячкин на пленарном заседании "Стратегия развития рынка недвижимости в новых экономических условиях".

Он уточнил, что уровень просрочки не превышает 1% и находится на хорошем уровне для текущего рынка.

"В мире выдается от всего рынка кредитования порядка 60-80%, у нас - 50%", - подчеркнул Дячкин.

По его словам, рынок недвижимости находится на хорошем уровне, так как жилье продолжает быть фундаментальной ценностью.

Он отметил, что рынку помогали программы господдержки.

Всего за девять месяцев 2022 года ВТБ оформил в РФ около 149 тыс. жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Помимо Московского региона, чаще всего заемщики оформляли ипотеку в Петербурге и Ленинградской области (на 65,8 млрд рублей), Краснодарском крае (35,6 млрд), Татарстане (28,8 млрд), а также в Новосибирской области (20 млрд).