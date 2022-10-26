Средняя сумма ипотеки в России снизилась на 16%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Средняя сумма ипотечного кредита россиян сократилась на 16%, сообщили в пресс-службе ВТБ.

"С июня по сентябрь средняя сумма ипотечного кредита россиян сократилась на 16% - с 5,5 до 4,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Такие показатели связывают с ростом спроса на "вторичку" и изменение цен на рынке недвижимости.

Кроме того, в сентябре прошлого года средняя сумма ипотеки была равна 3,6 млн рублей. Сейчас же эта сумма выросла на 27%.

"Снижение среднего размера жилищного кредита произошло на фоне перераспределения спроса заемщиков в сторону вторичного рынка недвижимости. Например, в сентябре свыше 60% ипотеки ВТБ выдавал именно на готовые объекты", - рассказал вице-президент, замруководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он подчеркнул, что в октябре средняя сумма ипотеки будет дальше снижаться. Сейчас это около 4,2 млн рублей.