Оценка инфляции в еврозоне в сентябре пересмотрена до 9,9% с 10%

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Потребительские цены в еврозоне в сентябре увеличились на 9,9% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель был пересмотрен по сравнению с 10%, объявленными ранее. Аналитики не ожидали пересмотра, пишет Trading Economics.

Инфляция, несмотря на пересмотр с понижением, по-прежнему является рекордной с начала расчета данных.

Темпы подъема потребительских цен в блоке ускорились по сравнению с 9,1% в августе.

Между тем оценка инфляции в помесячном выражении в сентябре совпала с предварительными данными, составив 1,2%. Эксперты также не ожидали пересмотра. В августе этот показатель увеличился на 0,6%.

По данным Eurostat, энергоресурсы подскочили в цене на 40,7% по сравнению с сентябрем прошлого года, темпы роста ускорились по сравнению с подъемом на 38,6% месяцем ранее. Продукты питания, алкоголь и табак выросли в цене на 11,8% (на 10,6% в августе), услуги подорожали на 4,3% (на 3,8% в августе).

Потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) в прошлом месяце увеличились на 4,8% в годовом выражении по сравнению с 4,3% в августе.

В Евросоюзе инфляция в сентябре ускорилась до 10,9% в годовом выражении с августовских 10,1%.

Самая низкая инфляция в ЕС была зафиксирована во Франции (6,2%), на Мальте (7,4%) и в Финляндии (8,4%), самая высокая - в Эстонии (24,1%), Латвии (22%) и Литве (22,5%).