Инфляция в Италии в октябре ускорилась до 11,9%

Показатель оказался рекордным за последние 38 лет

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В октябре потребительские цены в Италии подскочили на 11,9% в годовом выражении, максимальными темпами за 38 лет, свидетельствуют предварительные данные итальянского статистического агентства Istat.

Темпы инфляции ускорились сразу на 3 процентных пункта по сравнению с 8,9% в сентябре и превзошли консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, в 9,6%.

Повышение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем составило максимальные в истории 3,5%.

Цены на энергоносители в октябре взлетели на 73,2% в годовом исчислении после роста на 44,5% в сентябре, продукты питания подорожали на 13,1% (11,4% в сентябре).

Базовая инфляция, не учитывающая изменение цен на энергоносители и свежие продукты питания, ускорилась до 5,3% в годовом выражении по сравнению с 5% в сентябре.

Потребительские цены в Италии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли в октябре на 12,8% по сравнению с октябрем прошлого года и на 4% относительно предыдущего месяца. В сентябре рост цен составлял 9,4% в годовом и 1,6% в помесячном выражении. Эксперты ожидали, что октябрьский подъем составит 9,9% и 1,4% соответственно.