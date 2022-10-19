Аналитики не ждут, что зимой биржевые цены на газ в Европе будут низкими

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Наблюдающееся в последнее время в Европе резкое падение биржевых цен на природный газ не означает, что цены продолжат снижаться и останутся низкими в течение всей зимы, считают опрошенные агентством BNS аналитики.

Экономист Банка Латвии Даце Берзиня отметила, что цена на газ в Европе после резкого роста во второй половине лета в последнее время столь же значительно снизилась. Например, по итогам торговой сессии 17 октября биржевая цена газа составила 125 евро за МВт.ч.

По ее словам, причин снижения цен на газ несколько. Сейчас страны Европы успешно заполняют газовые хранилища, что обеспечивает определенную стабильность поставок газа в зимние месяцы. На руку Европе сыграло также замедление экономической активности в Китае, включая жесткие COVID-меры и перегрев рынка недвижимости. Это позволило перенаправить поставки сжиженного природного газа, изначально предназначавшегося для китайского рынка, на европейский рынок, увеличив заполнение газохранилищ в Европе и ослабив ценовое давление, резко усилившееся на фоне сокращения поставок российского газа.

Кроме того, погода была благоприятной, а меры жесткой экономии, введенные в Европе, способствовали снижению потребления газа.

"Однако это не означает, что цены продолжат падать и останутся относительно низкими в течение всей зимы. Важную роль сыграют погодные условия. Если зима будет суровой, и мы увидим, что европейские хранилища быстро пустеют, то даже при всех принятых мерах экономии цена на газ, скорее всего, вновь резко возрастет", - сказала Берзиня.

По ее словам, цены фьючерсных сделок свидетельствуют о том, что участники финансового рынка не ожидают возвращения цен на газ на докризисный уровень в ближайшем будущем. Цена на газ может составить около 150 евро за МВт.ч в 2023 году и около 115 евро за МВт.ч в 2024 году.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш также отметил, что с точки зрения потребителей ситуация на европейском газовом рынке улучшилась. Если с 7 по 13 октября цена на газ составляла около 160 евро за МВт.ч, то 18 октября - уже 125 евро за МВт.ч, тогда как 25 и 26 августа цена превышала 300 евро за МВт.ч. По словам экономиста, этому способствовали заполнение европейских хранилищ, относительно теплая погода и снижение потребления газа в условиях высоких цен.

Тем не менее цена на газ в Европе по-прежнему примерно в два раза выше цен на нефть, и это, по мнению эксперта, ненормальная ситуация. Фьючерсные сделки свидетельствуют о том, что в 2025 году 1 МВт.ч газа в Европе вновь станет дешевле 1 МВт.ч нефтепродуктов, но это не означает, что цена на газ вернется на прежний уровень в размере около 20 евро за МВт.ч, сказал Страутиньш, отметив, что в ближайшем будущем цена на газ, скорее всего, будет расти.