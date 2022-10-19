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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

После заседания Совбеза российский рынок акций развернулся вверх

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - После снижения котировок на российском рынке акций в первую половину дня (основные фондовые индексы теряли к середине торгов в среднем 3,5%), новости с заседания Совета безопасности привели к коррекционному росту.

За несколько минут российский рынок акций смог отыграть около половины предыдущего снижения. В частности, потери индекса МосБиржи сократились до 1,7%, а сам индикатор локально превысил уровень 1997 пунктов, при этом индекс РТС достиг отметки 1024 пункта, что оказалось лишь на 1,5% ниже закрытия предыдущего дня.

Таким образом, рынок в целом позитивно отреагировал на отсутствие новых негативных сообщений с заседания Совбеза.

На заседании стало известно, что президент Владимир Путин своим указом ввел военное положение на присоединенных территориях ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. На территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей режим введен средний уровень реагирования. В остальных регионах ЦФО и ЮФО вводится режим повышенной готовности.

Совбез Мосбиржа РТС Украина
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