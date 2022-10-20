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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

"Коммерсантъ" узнал о возможной смене гендиректора "Почты России"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Гендиректор АО "Почта России" Максим Акимов, работающий в компании с 2020 года, может покинуть свой пост, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в компании.

Решение может быть принято в ближайшие недели. Другие источники издания также слышали об обсуждении смены руководителя "Почты России".

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На место Акимова может прийти Михаил Волков - гендиректор "Национальной лотереи", 49% которой принадлежит ВТБ, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее Волков работал заместителем гендиректора "Почты России" по операционному управлению и рознице. Также он был топ-менеджером в ВТБ и Банке Москвы.

По словам одного из источников, возможная смена руководителя обусловлена "набором факторов, в том числе плохими финансовыми показателями".

В первом полугодии 2022 года "Почта России" по МСФО получила операционный убыток в 19,61 млрд руб. против убытка в 3,24 млрд руб. годом ранее. В компании это объясняли сезонностью бизнеса и курсовыми разницами.

По итогам 2021 года компания сократила чистую прибыль в 2,3 раза, до 1,5 млрд рублей.

Представитель "Почты России" заявил изданию, что никакой подготовки к смене руководителя не ведется. Акимов на запрос не ответил, как и представители Минцифры.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества.

Компания насчитывает более 38 тыс. отделений обслуживания клиентов по всей стране, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах.

Почта России Максим Акимов Михаил Волков
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