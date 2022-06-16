"Почта России" ожидает снижения выручки из-за падения объемов международных посылок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Падение объемов трансграничных почтовых отправлений, составившее за 5 месяцев 58%, может повлечь снижение маржинальности АО "Почта России" в 2022 году, заявил "Интерфаксу" глава компании Максим Акимов.

"Конечно, это скажется на финансовых показателях. Наверно, все-таки этот год не будет таким маржинальным, как предыдущий", - сказал Акимов в кулуарах ПМЭФ-2022.

По итогам 2021 года выручка "Почты России" составила 228,1 млрд рублей, EBITDA – 20 млрд рублей, рентабельность по EBITDA – 8,8%.

По словам Акимова, на снижение объемов трансграничного почтового обмена повлияли и уход с российского рынка ряда зарубежных брендов, и ограничения, которые ввели некоторые страны на присутствие российских торговцев на площадках e-commerce, и курсы валют. "Первые два квартала были для "Почты России" непростыми. Надеемся на восстановление объемов", - сказал глава компании.

По его словам, сегодня "Почта России" наблюдает постепенное восстановление объемов как по импорту, так и по экспорту почтовых отправлений. "Мы ищем новые каналы, новые логистические решения для торговцев, новые расчетные решения", - сказал глава компании.

Он отметил, что почтовый обмен сохранен почти со всеми странами, в том числе странами Европы, Азии, США. "Появляются новые лидеры – такие как Израиль, например, Китай в экспорте – туда очень много из России поставок сейчас идет", - добавил Акимов.