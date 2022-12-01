Правительство утвердило директиву о назначении Волкова главой "Почты России"

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило директиву о назначении на должность генерального директора АО "Почта России" Михаила Волкова, в настоящее время возглавляющего ООО "Спортивные лотереи".

Как говорится в сообщении правительства, директива, подписанная руководителем аппарата правительства - вице-премьером Дмитрием Григоренко, направлена в совет директоров "Почты России".

"Согласно документу, представители государства (владеет 100% акций "Почты России") в совете директоров предприятия должны проголосовать за освобождение от должности действующего генерального директора Максима Акимова и поддержать назначение на этот пост Михаила Волкова", - говорится в сообщении.

В настоящее время Волков возглавляет ООО "Спортивные лотереи" (48,5% принадлежит ВТБ - совладельцу Почта-банка, 51% - у президента Международной федерации бокса Умара Кремлева).

Как сообщало издание РБК со ссылкой на источник, Акимов самостоятельно принял решение уйти из компании "по личным мотивам".

Акимов возглавил "Почту России" в феврале 2020 года, срок его полномочий был установлен на пять лет. До этого он являлся вице-премьером РФ.

"Почта России" - российский национальный почтовый оператор, был преобразован в АО из ФГУП 1 октября 2019 года. Единственным акционером АО "Почта России" является РФ в лице Росимущества. Компания насчитывает более 38 тыс. отделений обслуживания клиентов по всей стране, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах.