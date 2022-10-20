В хранилищах Европы накопилось 100 млрд кубометров газа

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы достиг 100 млрд куб. м активного газа. В условиях небывалого дефицита газа на мировом рынке эта круглая цифра может оцениваться по-разному.

Эксперты допускают, что в случае острой необходимости операторы хранилищ помимо активного газа их ПХГ могут отобрать и часть буферного (нетоварного газа в резервуаре ПХГ, который отвечает за поддержание нормативного давления в нем).

В ближайшие дни Европа должна перейти от закачки к чистому отбору из хранилищ. Средний срок перехода к нетто-закачке приходится на 20 октября. Однако температура воздуха в октябре 2022 довольно мягкая - примерно на 2 градуса теплее, чем в прошлом. История знает более поздние сроки начала официального сезона отбора - в 2013 году этот переход произошел 4 ноября.

Украинский транзит

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины остается на уровне предыдущих дней и месяцев. "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на четверг в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в среду был таким же. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянос сказал журналистам, что российский газ подается для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,2 млн куб. м на 20 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

"Газпром" не видит оснований для форс-мажора, как и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

За первые три дня текущей недели ветроэнергетические установки обеспечили 17,8% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. За прошлую неделю их вклад был 14,7%.

На фоне наступающих холодов в Европе спотовая цена на газ (контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах) вступила на траекторию планомерного роста. Если контракт с поставкой в выходные падал до $597 за тысячу кубометров, то сейчас он уже прибавил 22% и достиг $693.

В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1261.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за санкций. Кроме того, в конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 62%. В сентябре и августе было 59%. Импорт СПГ в октябре может достигнуть 11 млрд куб. м, что является одним из максимальных значений за историю.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки. Европейские хранилища обычно переходят от нетто-закачки к нетто-отбору примерно 20 октября.

В среднем сейчас запасы выросли до 93,65%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (18 октября) составил 0,23 процентного пункта. В абсолютном значении в ПХГ накоплено более 100 млрд куб. м активного газа.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. Отстающие - Венгрия (может отчитаться о достижении требуемого уровня уже по итогам 19 октября) и Латвия.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - 55%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США ситуация с закачкой газа в хранилища немного улучшилась. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии, а также остановка на плановый ремонт завода Cove Point - он завершился 18 октября, и тогда снова больше газа будет уходить на экспорт.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю сократился до 3,5 млрд куб. м после 3,6 млрд куб. м неделей раньше.

Текущий уровень запасов составляет около 67%, что существенно уступает показателям резервов в ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас запасы газа в ПХГ США только на 8,4% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 6%.