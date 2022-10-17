Европа встречает осенние холода и готовится к расходу газа из ПХГ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Осенние холода придут в Европу строго по расписанию. В понедельник погода одарит жителей региона последним теплом, а затем начнется резкое похолодание.

Проведение температурного трека четко согласуется с исторической закономерностью - переход европейских хранилищ от чистой закачки к нетто-отбору в среднем приходится на 20 октября. Еще на прошлой неделе ряд стран начали расходовать свои запасы из хранилищ.

Заявка на транзит российского газа через территорию Украины - на уровне предыдущих дней и месяцев.

Украинский транзит

"Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит на понедельник в объеме 42,4 млн куб. м, сообщает украинская компания. Показатель в воскресенье был таким же.

Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС страны - газоизмерительной станции "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

Официальный представитель монополии Сергей Куприянов сообщил журналистам: "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42 млн куб. м на 17 октября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена".

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через "Сохрановку", так как якобы не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков". Маршрут через "Сохрановку" обеспечивал транзит более 30 млн куб. м в сутки.

Российский концерн считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме.

Европейский рынок

Прогноз погоды в Европе четко определяет границу окончания бабьего лета и перехода к холодам - это конец второй декады месяца. В эти же сроки обычно начинается отбор газа из хранилищ.

За прошлую неделю ветроэнергетические установки обеспечили в среднем 14,7% энергобаланса по ЕС, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. За неделю с 3 по 9 октября их вклад был 19%.

На фоне пока еще благоприятной погодной конъюнктуры спотовая цена на газ (контракт "на день вперед" на хабе TTF в Нидерландах) закрылся на уровне $655 тысячу кубометров. Но это касается только текущих поставок в короткий период запоздалого осеннего тепла. Фьючерс на октябрь стоит уже $1436, а на февраль - $1648.

В Азии самый дорогой зимний - февральский - фьючерс на индекс JKM Platts (Japan Korea Marker; отражает спотовую рыночную стоимость грузов, поставляемых в Японию, Южную Корею, Китай и Тайвань) стоит сейчас $1375.

Газопровод "Северный поток" полностью остановлен из-за клубка санкционных проблем с обслуживанием оборудования. Кроме того, в конце сентября произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм.

Европейские терминалы СПГ, по данным Gas Infrastructure Europe, в октябре работают с производительностью около 63%. В сентябре и августе было 59%. Импорт СПГ в октябре может достигнуть 11,5 млрд куб. м, что является одним из максимальных значений за историю.

Запасы газа в Европе

Европа продолжает закачку газа в подземные хранилища. В конце августа средний уровень резервов в ПХГ региона достиг минимального целевого уровня в 80%. После этого было заметно значительное сокращение темпов закачки. Европейские хранилища обычно переходят от нетто-закачки к нетто-отбору примерно 20 октября.

В среднем сейчас запасы выросли до 91,85%, сообщает ассоциация Gas Infrastructure Europe. Прирост за последние отчетные сутки (14 октября) составил 0,2 процентного пункта.

Параллельно с закачкой растет отбор, отношение которого к величине закачки достигло на прошлой неделе 44%. Чистый отбор демонстрировали Нидерланды (половина всего объема отбора по ЕС), Латвия, Польша и Румыния. Большие отборы идут и в Германии, но там закачка пока выше.

На данный момент превысили целевой 80-процентный уровень хранилища Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии и Испании. Отстающие - Венгрия и Латвия.

Запасы газа в Инчукалнском ПХГ в Латвии - самые низкие в ЕС - ниже 54%. Между тем это ПХГ отвечает за резервное газоснабжение сразу четырех стран - трех государств Балтии и Финляндии.

Запасы в США

В США ситуация с закачкой газа в хранилища немного улучшилась. Прекращение работы кондиционеров и отсутствие потребности в отоплении позволяют отрасли направлять больше газа в ПХГ. Заполнению хранилищ способствовало прекращение экспорта через терминал Freeport LNG из-за аварии, а также остановка на плановый ремонт завода Cove Point - он завершится 18 октября, и тогда снова больше газа будет уходить на экспорт.

Темп закачки за последнюю отчетную неделю сократился до 3,5 млрд куб. м после 3,6 млрд куб. м неделей раньше.

Текущий уровень запасов составляет около 67%, что существенно уступает показателям резервов в ПХГ Европы и России - свыше 90%.

Сейчас запасы газа в ПХГ США только на 8,4% превосходят минимальный показатель для тех же дат последних пяти лет, свидетельствуют данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Отставание от нормы (среднего уровня за те же даты последних пяти лет) составляет 6%.