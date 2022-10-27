Оперативный резерв газа в хранилищах РФ выведен на исторический максимум

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Оперативный резерв газа в российских подземных хранилищах (ПХГ) выведен на исторический максимум - 72,662 млрд куб. м активного газа (год назад этот показатель был 72,638 млрд куб. м), сообщил "Газпром".

Достигнут новый рекорд суточной производительности российских ПХГ - 852,4 млн куб. м (847,9 млн куб. м годом ранее).

"Высокий уровень запасов и производительности ПХГ "Газпрома" позволяет при резком снижении температуры и росте потребления оперативно поднимать из хранилищ необходимый объем газа", - подчеркивает "Газпром".

Правление ПАО "Газпром" приняло к сведению информацию о готовности объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2022 - начале 2023 годов и мерах, необходимых для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей в зимний период.

"Отмечено, что надежное снабжение российских потребителей необходимыми объемами газа, особенно в период холодов, - главный приоритет для "Газпрома". Для этого компания заблаговременно и в четком соответствии с разработанным графиком проводит полномасштабную подготовку производственных мощностей. На сегодняшний день инфраструктура "Газпрома" в целом готова к прохождению пиковых нагрузок и обеспечению повышенного зимнего спроса на газ", - отмечается в релизе.

Выполнены все запланированные мероприятия, в том числе 11 комплексов планово-профилактических и ремонтных работ. В полном объеме проведены ремонты на 90 объектах добычи и подготовки газа. На Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) запущена очередная установка комплексной подготовки газа (УКПГ-21). В декабре 2022 года на Ковыктинском месторождении в Иркутской области будет введена в эксплуатацию УКПГ-2. Идет работа по наращиванию дожимных мощностей на Бованенковском, Заполярном и Уренгойском месторождениях в ЯНАО и на Чаяндинском месторождении в Республике Саха (Якутия).

Особое внимание было уделено обеспечению стабильной работы газотранспортной системы. К 1 октября отремонтированы 669 км линейной части магистральных газопроводов и 15 ниток подводных переходов, 454 газоперекачивающих агрегата и 104 газораспределительные станции. Проведена внутритрубная диагностика более 26 тыс. км газопроводов.

Важная роль в уверенном прохождении осенне-зимнего сезона отводится подземным хранилищам газа ПХГ и объему созданных в них запасов. К началу сезона отбора 2022/2023 года оперативный резерв газа в ПХГ России выведен на новый исторический максимум - 72,662 млрд куб. м. С учетом ПХГ на территории Белоруссии и Армении этот показатель составит 73,859 млрд куб. м.

Потенциальная максимальная суточная производительность российских хранилищ достигла 852,4 млн куб. м - это тоже новый рекорд в истории российской газовой отрасли. С учетом ПХГ в Белоруссии и Армении показатель составит 892,4 млн куб. м.