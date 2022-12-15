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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:37

Ericsson ускорит сокращение расходов на фоне нулевого роста на рынке RAN

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson AB сообщил, что ускоряет реализацию планов по сокращению расходов на 9 млрд шведских крон ($880 млн) к концу 2023 года.

Компания ожидает "нулевой динамики на рынке RAN (Radio Access Network) и структурирует базу расходов и операции в соответствии с этим", говорится в пресс-релизе.

Ericsson внедряет обновленную стратегию для достижения прибыльности в сегменте Cloud Software and Services Networks, который получил значительную долю рынка, однако демонстрирует негативную динамику по показателю прибыльности. Компания ставит целью выйти на нулевой уровень по этому показателю за весь 2023 год.

Кроме того, Ericsson остается привержена достижению нижней границы долгосрочного прогноза по марже EBITA в диапазоне 15-18%.

Ericsson Швеция
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