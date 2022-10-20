Softline завершил процесс по разделению бизнеса на российский и международный

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Поставщик ИТ-решений Softline закрыл сделку по продаже российского бизнеса основателю всей группы Игорю Боровикову, говорится в сообщении компании.

Таким образом, российский Softline больше не зависит от глобальной группы.

Ранее сообщалось, что российский бизнес будет продан Боровикову за символический $1. После продажи российского бизнеса доля Боровикова в глобальной группе снизится до 44%.

После разделения международный бизнес группы будет называться Softline Global, при этом не исключается и ребрендинг международной компании. Листинг на Лондонской бирже группа также планирует сохранить.

25 октября Softline проведет собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о проведении бонусной эмиссии для всех держателей бумаг, за исключением Боровикова и российской выделяемой структуры. Вопрос будет рассмотрен в связи с тем, что в результате разделения бизнеса стоимость ценных бумаг Softline может быть разводнена.

Softline провел IPO в конце октября 2021 года, по итогам которого компания привлекла $400 млн. Компания имеет представительства примерно в 60 странах.