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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Softline завершил процесс по разделению бизнеса на российский и международный

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Поставщик ИТ-решений Softline закрыл сделку по продаже российского бизнеса основателю всей группы Игорю Боровикову, говорится в сообщении компании.

Таким образом, российский Softline больше не зависит от глобальной группы.

Ранее сообщалось, что российский бизнес будет продан Боровикову за символический $1. После продажи российского бизнеса доля Боровикова в глобальной группе снизится до 44%.

После разделения международный бизнес группы будет называться Softline Global, при этом не исключается и ребрендинг международной компании. Листинг на Лондонской бирже группа также планирует сохранить.

25 октября Softline проведет собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос о проведении бонусной эмиссии для всех держателей бумаг, за исключением Боровикова и российской выделяемой структуры. Вопрос будет рассмотрен в связи с тем, что в результате разделения бизнеса стоимость ценных бумаг Softline может быть разводнена.

Softline провел IPO в конце октября 2021 года, по итогам которого компания привлекла $400 млн. Компания имеет представительства примерно в 60 странах.

Softline Игорь Боровиков
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