CEO компании Noventiq назначен ее прежний президент Эрве Тесслер

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Поставщик решений по цифровой трансформации и кибербезопасности Noventiq Holdings plc (прежнее название - Softline Holding) произвел перестановки в руководстве, сообщила компания.

Эрве Тесслер, занимавший должность президента и главного операционного директора Noventiq, назначен главным исполнительным директором (CEO) компании. Он возглавит проект по завершению объединения бизнеса со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp.

Сергей Черноволенко, занимавший должность гендиректора Noventiq, уйдет с этого поста и продолжит работу в компании в качестве президента и главного операционного директора. Он также останется в совете директоров компании.

Noventiq Holdings - поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой и листингом в Лондоне. В октябре 2022 года Softline Holding завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1.

В феврале 2023 года акционеры глобальной компании одобрили ее переименование в Noventiq Holdings.

Сейчас Noventiq Holdings планирует смену юрисдикции с Кипра на Каймановы острова, а также проведение делистинга с LSE. Ранее в феврале была достигнута договоренность о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp., в результате чего объединенная компания получит листинг на Nasdaq.