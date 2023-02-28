Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

CEO компании Noventiq назначен ее прежний президент Эрве Тесслер

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Поставщик решений по цифровой трансформации и кибербезопасности Noventiq Holdings plc (прежнее название - Softline Holding) произвел перестановки в руководстве, сообщила компания.

Эрве Тесслер, занимавший должность президента и главного операционного директора Noventiq, назначен главным исполнительным директором (CEO) компании. Он возглавит проект по завершению объединения бизнеса со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp.

Сергей Черноволенко, занимавший должность гендиректора Noventiq, уйдет с этого поста и продолжит работу в компании в качестве президента и главного операционного директора. Он также останется в совете директоров компании.

Noventiq Holdings - поставщик решений и услуг в области цифровой трансформации и кибербезопасности со штаб-квартирой и листингом в Лондоне. В октябре 2022 года Softline Holding завершил разделение бизнеса на российский и международный. Российский был продан основателю всей группы Игорю Боровикову за символический $1.

В феврале 2023 года акционеры глобальной компании одобрили ее переименование в Noventiq Holdings.

Сейчас Noventiq Holdings планирует смену юрисдикции с Кипра на Каймановы острова, а также проведение делистинга с LSE. Ранее в феврале была достигнута договоренность о слиянии со SPAC-компанией Corner Growth Acquisition Corp., в результате чего объединенная компания получит листинг на Nasdaq.

Noventiq Softline Holding Эрве Тесслер Corner Growth Сергей Черноволенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд в Москве обязал Siemens исполнить контракт 2019 г. на поставку 13 "Сапсанов" для РЖД

Суд удовлетворил иск о взыскании с Exxon Neftegas налогового долга по проекту Сахалин-1

ФАС одобрила сделку по приобретению компанией "Горные вершины" курорта Архыз

ФАС одобрила сделку по приобретению компанией "Горные вершины" курорта Архыз

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Индийский производитель виски ABD выходит на российский рынок

Япония заморозит активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Рубль по итогам понедельника уверенно вырос к доллару и евро

Военная операция на Украине

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });