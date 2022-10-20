Bloomberg подсчитал, что правительства Европы контролируют только 10% газа в ПХГ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительства разных стран Европы непосредственно контролируют лишь около 10% закаченного в хранилища газа, остальные объемы этого ресурса принадлежат коммерческим структурам, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

"Согласно данным, собранным Bloomberg, только примерно 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов - под прямым контролем властей, в составе национальных стратегических резервов. Остальная часть - в руках международных торговых компаний, энергетических компаний и промышленных групп, которые могут свободно продать газ покупателю, предлагающему наивысшую цену, даже если он находится в другой стране", - отмечает агентство.

В международной консалтинговой компании Wood Mackenzie отметили, что нынешняя система распределения газа в Европе никогда не сталкивалась с такими условиями, как в нынешний энергетический кризис, и многое будет зависеть от погоды зимой. Если зимний сезон окажется холодным, то запасы газа могут сократиться до 10% к концу марта, что может вновь вызвать соперничество за газ в преддверии зимы 2023 - 2024 годов.

Источники заявили Bloomberg, что странам Европы не хватает открытых данных о том, кто владеет хранящимся газом, однако его значительная часть принадлежит энергетическим компаниям, в том числе и государственным.

Однако, чтобы избежать проблем с поставками газа, правительства могут вводить режимы ЧС. Так, Федеральное сетевое агентство Германии, как и любое другое такое ведомство, при режиме ЧС сможет разрешать или запрещать откачку газа из хранилищ.

При этом, по данным Bloomberg, собственные запасы ФРГ покрывают лишь 25% ее годовых потребностей в газе: обычно Берлин задействует резервы из Австрии. Непростая ситуация в этом плане также у Польши. Одновременно Чехия и Венгрия имеют больше возможностей хранить газ, чем им нужно для собственных нужд.

Агентство отмечает, что некоторые страны региона призывают увеличить возможности для хранения газа с целью быть готовыми к будущим кризисам. Так, по мнению представителя руководства итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, зима 2023-2024 годов "может быть хуже, чем наступающая".