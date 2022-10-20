Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Bloomberg подсчитал, что правительства Европы контролируют только 10% газа в ПХГ

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительства разных стран Европы непосредственно контролируют лишь около 10% закаченного в хранилища газа, остальные объемы этого ресурса принадлежат коммерческим структурам, сообщает Bloomberg со ссылкой на результаты собственных подсчетов.

"Согласно данным, собранным Bloomberg, только примерно 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов - под прямым контролем властей, в составе национальных стратегических резервов. Остальная часть - в руках международных торговых компаний, энергетических компаний и промышленных групп, которые могут свободно продать газ покупателю, предлагающему наивысшую цену, даже если он находится в другой стране", - отмечает агентство.

В международной консалтинговой компании Wood Mackenzie отметили, что нынешняя система распределения газа в Европе никогда не сталкивалась с такими условиями, как в нынешний энергетический кризис, и многое будет зависеть от погоды зимой. Если зимний сезон окажется холодным, то запасы газа могут сократиться до 10% к концу марта, что может вновь вызвать соперничество за газ в преддверии зимы 2023 - 2024 годов.

Источники заявили Bloomberg, что странам Европы не хватает открытых данных о том, кто владеет хранящимся газом, однако его значительная часть принадлежит энергетическим компаниям, в том числе и государственным.

Однако, чтобы избежать проблем с поставками газа, правительства могут вводить режимы ЧС. Так, Федеральное сетевое агентство Германии, как и любое другое такое ведомство, при режиме ЧС сможет разрешать или запрещать откачку газа из хранилищ.

При этом, по данным Bloomberg, собственные запасы ФРГ покрывают лишь 25% ее годовых потребностей в газе: обычно Берлин задействует резервы из Австрии. Непростая ситуация в этом плане также у Польши. Одновременно Чехия и Венгрия имеют больше возможностей хранить газ, чем им нужно для собственных нужд.

Агентство отмечает, что некоторые страны региона призывают увеличить возможности для хранения газа с целью быть готовыми к будущим кризисам. Так, по мнению представителя руководства итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци, зима 2023-2024 годов "может быть хуже, чем наступающая".

Европа Wood Mackenzie Германия Австрия Италия Нидерланды Чехия Венгрия Польша Eni Клаудио Дескальци
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Объем неэнергетического экспорта РФ за 8 месяцев в денежном выражении вырос на 7%

"Белуга" будет платить не менее 50% от прибыли по обновленной дивполитике

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

"Траст" снизил цены на выставленные на продажу московские ТЦ

Индекс Мосбиржи превысил 2000п, индекс РТС вырос на 1,3%

Индекс Мосбиржи превысил 2000п, индекс РТС вырос на 1,3%

Совместному предприятию "Соллерса" и Isuzu разрешили расторгнуть СПИК

"Коммерсантъ" узнал о возможной смене гендиректора "Почты России"

Freedom Holding продаcт российские активы топ-менеджеру "Фридом финанс" Повалишину

Brent подорожала до $93,2 за баррель

Brent подорожала до $93,2 за баррель

Правительство Белоруссии подписало постановление о регулировании цен

Рубль развернулся вниз к доллару и сократил темпы роста к евро по итогам среды

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });