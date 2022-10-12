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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Миллер заявил, что уровень запасов газа в ПХГ ЕС к марту может упасть до 5%

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Данные о запасах газа в подземных хранилищах газа ЕС надо оценивать в контексте изменившейся логистики, нагрузка на них возрастет, к марту уровень запасов в ПХГ Европы может упасть до 5%. Такое мнение высказал глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе сессии Российской энергетической недели.

"Сегодня другая логистика, другие источники газоснабжения европейского рынка. Бремя, которое ляжет на ПХГ Европы, по-видимому, будет значительно больше, чем в предыдущие годы", - сказал он.

По словам Миллера, Германия имеет самый большой объем закачки газа. "Германия, по-видимому, закачает около 20 млрд куб. м. За предыдущие осенне-зимние периоды Германия потребляла 60 или больше 60 млрд, это значит, что газа в ПХГ хватает максимум на 2-2,5 мес. Есть разные прогнозы, в зависимости от температуры, есть оптимистические прогнозы, пессимистические, что на период отбора в марте 2023 в ПХГ Европы останется около 5%. Да, Европа переживет, но что будет с закачкой 2023-2024 гг.? Тогда становится ясно, что энергокризис пришел не на короткий период, а носит системный характер", - считает Миллер.

Он подчеркнул, что есть более острая часть вопроса - это прохождение зимнего пика. "За короткий промежуток времени можно заморозить целые города и земли. "Газпром" в зимние пики раньше поставлял от 600 млн до 1,7 млрд кубометров в сутки, когда пришел холодный антициклон "Зверь с востока". Европейские эксперты сегодня называют 800 млн куб. м газа, которого может не хватать Европе при аномально сильных холодах, а это одна треть всего европейского потребления", - добавил Миллер.

Алексей Миллер Газпром ЕС
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