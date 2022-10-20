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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:22

Турецкий ЦБ снизил ключевую ставку до 10,5%, сильнее прогнозов

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции снова понизил ключевую процентную ставку на октябрьском заседании, причем снижение оказалось сильнее прогнозов рынка.

Ставка по семидневным операциям РЕПО была снижена на 1,5 процентного пункта, до 10,5% с 12%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали снижение на 1 п.п., до 11%.

Турецкий ЦБ сигнализировал готовность снова понизить ставку на аналогичную величину на следующем заседании, после чего цикл смягчения денежно-кредитной политики, вероятно, завершится.

ЭкономикаТурецкий ЦБ снова удивил рынок, снизив ключевую ставку до 12%Читать подробнее

Как сообщалось, темпы роста потребительских цен в Турции в сентябре ускорились по итогам шестнадцатого месяца подряд, в результате инфляция составила 83,5%, что является максимумом с июля 1998 года.

Центробанк пошел на снижение ставки для создания благоприятных финансовых условий с целью поддержать промышленное производство и занятость в период высокой неопределенности на глобальных рынках и геополитических рисков, говорится в сообщении регулятора.

Инвесторы и экономисты полагают, что снижение ставки стало результатом политического давления на Центробанк со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который является давним противником высоких ставок и придерживается отличающегося от классической экономической теории мнения, что снижение ставок поможет замедлить инфляцию.

Курс турецкой лиры слабо меняется в ходе торгов в четверг и находится вблизи исторического минимума в 18,6 лиры за $1. С начала года турецкая валюта просела к доллару почти на 40%.

Турция
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