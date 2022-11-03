Инфляция в Турции в октябре впервые за 25 лет превысила 85%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста потребительских цен в Турции в октябре ускорились по итогам 17-го месяца подряд, впервые за 25 лет превысив отметку в 85%.

В прошлом месяце цены (индекс CPI) увеличились на максимальные с июня 1998 года 85,51% в годовом выражении, согласно данным статистического института страны (Turkstat). В сентябре инфляция составляла 83,45%.

Результат в целом совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet и Trading Economics.

Рост потребительских цен в октябре составил 3,54% относительно предыдущего месяца. В сентябре показатель равнялся 3,08%.

Ускорение инфляции вызвано главным образом ростом цен на транспортные услуги, продукты питания и безалкогольные напитки, свидетельствуют официальные данные.

Несмотря на рекордные темпы инфляции, ЦБ Турции в октябре снова понизил ключевую процентную ставку на 1,5 процентного пункта, до 10,5%. Центробанк сигнализировал о готовности снова снизить ставку на аналогичную величину на следующем заседании, после чего цикл смягчения денежно-кредитной политики, вероятно, завершится.

Между тем темпы роста цен производителей (индекс PPI) в стране в октябре ускорились до 157,7% в годовом выражении по сравнению со 151,5% месяцем ранее. Это рекордный подъем с начала ведения расчетов в 1983 году.

Относительно сентября индикатор увеличился на 7,8% после роста на 4,8% месяцем ранее.

Курс лиры в ходе торгов в четверг в целом стабилен и находится около отметки 18,62 за $1. Турецкий фондовый индекс BIST 100 понизился на 0,2%, при этом с начала текущего года он взлетел более чем в два раза (на 118%).