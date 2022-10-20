Кабмин одобрил законопроект, корректирующий механизм публикации договоров лизинга

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Правительство вынесло положительное заключение на депутатский законопроект, который обязует лизинговые компании публиковать сведения о заключенных договорах в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) после передачи предмета лизинга, а не после заключения договора.

Документ (№159708-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в июле.

Согласно действующему законодательству, лизинговые компании должны публиковать сообщения о заключенных договорах лизинга в течение трех рабочих дней после заключения. Авторы напоминают, что публично доступные данные о заключенных договорах позволяют избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается владельцем в залог или по договору финансовой аренды.

Между тем, с момента заключения договора лизинга до момента фактической передачи может пройти много времени. "На практике нередко возникают ситуации, когда после заключения договора лизингополучатель отказывается от передачи ему предмета лизинга. При этом существующая в реестре запись о заключении договора лизинга фактически вводит пользователей реестра в заблуждение, поскольку отношения финансовой аренды (лизинга) в действительности еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил во владение и пользование", - говорится в пояснительных материалах.

Авторы напоминают, что в связи с подпаданием ряда крупных российских лизингодателей под действие санкций США, правительство РФ сняло с ряда крупнейших участников лизинговой отрасли обязанность публиковать в реестре сведения о заключенных договорах лизинга. Это создало предпосылки для возникновения ситуации, при которой компании, освобожденные от публикации информации в реестре, получили возможность делать потенциальным лизингополучателям конкурентные предложения, говорится в пояснительных материалах.

"С принятием предложенного законопроекта публикация в едином реестре сведений о заключении договора финансовой аренды (лизинга) после передачи предмета лизинга, а не сразу после заключения договора лизинга позволит устранить указанные недостатки, а именно повысить достоверность содержащейся в нем информации и исключить его использование в целях недобросовестной конкуренции", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект также обязует лизинговые компании публиковать в реестре изменение сведений о предмете лизинга, а именно: изменение цифрового, буквенного обозначений имущества или объекта прав либо комбинации таких обозначений, даты окончания срока лизинга, а также сведений о лизингополучателе.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.