Принят закон о корректировке механизма публикации договоров лизинга

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязует лизинговые компании публиковать сведения о заключенных договорах в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс) после передачи предмета лизинга, а не после заключения договора.

Законопроект № 159708-8 в июле 2022 года в палату внесла группа депутатов и сенатор Николай Журавлев.

Сейчас по закону лизинговые компании должны публиковать сообщения о заключенных договорах лизинга в течение трех рабочих дней после заключения. Авторы законопроекта напоминают, что публично доступные данные о заключенных договорах позволяют избежать ситуации, когда одно и то же оборудование дважды передается владельцем в залог или по договору финансовой аренды.

Между тем, с момента заключения договора лизинга до момента фактической передачи может пройти много времени.

"На практике нередко возникают ситуации, когда после заключения договора лизингополучатель отказывается от передачи ему предмета лизинга. При этом существующая в реестре запись о заключении договора лизинга фактически вводит пользователей реестра в заблуждение, поскольку отношения финансовой аренды (лизинга) в действительности еще не возникли, так как предмет лизинга не поступил во владение и пользование", - говорится в пояснительных материалах к проекту.

В связи с подпаданием ряда крупных российских лизингодателей под действие санкций США правительство сняло с ряда крупнейших участников лизинговой отрасли обязанность публиковать в реестре сведения о заключенных договорах лизинга. Это создало предпосылки для возникновения ситуации, при которой компании, освобожденные от публикации информации в реестре, получили возможность делать потенциальным лизингополучателям конкурентные предложения, говорится в пояснительных материалах.

"С принятием предложенного законопроекта публикация в едином реестре сведений о заключении договора финансовой аренды (лизинга) после передачи предмета лизинга, а не сразу после заключения договора лизинга позволит устранить указанные недостатки, а именно повысить достоверность содержащейся в нем информации и исключить его использование в целях недобросовестной конкуренции", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Принятый закон также обязует лизинговые компании публиковать в реестре изменение сведений о предмете лизинга, а именно: изменение цифрового, буквенного обозначений имущества или объекта прав либо комбинации таких обозначений, даты окончания срока лизинга, а также сведений о лизингополучателе.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.