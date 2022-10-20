Авиакомпании РФ за 9 месяцев сократили перевозки на внутренних рейсах на 12%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Российские авиакомпании в январе-сентябре 2022 года сократили перевозки на внутренних линиях на 11,9%, до 60 млн человек, сообщил заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин в ходе круглого стола по развитию региональных авиаперевозок в Совете Федерации в четверг.

"За девять месяцев 2022 года российскими авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 60 млн пассажиров, что на 11,9% меньше объема перевозок аналогичного периода прошлого года", - сказал Потешкин.