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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

Toyota оценила расходы от прекращения производства в РФ более чем в $650 млн

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Японский автоконцерн Toyota Motor Corporation оценил расходы, связанные с прекращением выпуска автомобилей в России, в 97 млрд иен (более $650 млн по текущему курсу). Это следует из отчетности компании за второй квартал текущего финансового года, завершившийся 30 сентября.

Российское подразделение автопроизводителя ООО "Тойота Мотор" сообщило о полном прекращении производства в Петербурге в конце сентября. Компания уточняла, что с момента прекращения выпуска автомобилей в начале марта сохраняла полный штат сотрудников, который на конец сентября составлял 2,35 тыс. человек.

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Как отмечали в Минпромторге РФ, компания будет сохранять послепродажное обслуживание автомобилей Toyota и Lexus на российском рынке и поддержку местной дилерской сети. Министерство добавляло, что прорабатывает возможные сценарии развития петербургской площадки с властями Петербурга.

Чистая прибыль Toyota во втором финквартале составила 434,26 млрд иен ($2,92 млрд) по сравнению с 626,65 млрд иен годом ранее. Эксперты, опрошенные Quick, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 712,38 млрд иен. Квартальная выручка Toyota увеличилась до 9,218 трлн иен по сравнению с 7,546 трлн иен. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал подъем выручки на 16%, до 8,771 трлн иен.

Российское представительство Toyota (ООО "Тойота Мотор") зарегистрировано в 2001 году. Петербургский завод компании рассчитан на производство 100 тыс. автомобилей в год. Предприятие было введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry в рамках заключенного СПИК с Минпромторгом РФ. Общая сумма инвестиций со стороны Toyota по контракту заявлялась на уровне 20 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Toyota в РФ (включая бренд Lexus) в январе-сентябре 2022 года упали в 4,1 раза, до 20 068 штук. Доля рынка сократилась на 2,7 п.п., до 4,2%.

Toyota
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